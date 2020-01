Ophélie Clerc vice-championne de Suisse

Elle avait fait du podium un objectif, Ophélie Clerc a parfaitement assumé ce week-end aux championnats de Suisse juniors à Flims (GR), décrochant une médaille d’argent dans la catégorie U14. La Vuadensoise licenciée au CP Verbier était troisième après le programme court avant de remonter d’une place au classement. Avec un total de 101,85 points, la Gruérienne a battu son personnal best. Fin décembre, à Bulle, lors des championnats romands, elle avait validé pour la première fois un triple saut en compétition. Ophélie Clerc poursuit sa progression vers le niveau international. Elle s’est fixé comme objectifs cette saison encore de réussir le test or SISI (Swiss ice skating), de participer à une ou deux compétitions internationales et, à moyen terme, d’intégrer l’équipe de Suisse juniors…