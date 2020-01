Pierre Bugnard au départ du géant d’Adelboden

Près de deux ans après son dernier départ en Coupe du monde, Pierre Bugnard va regoûter aux joies du circuit mondial. Et pas n’importe où. C’est à Adelboden que le Charmeysan de 26 ans s’élancera samedi pour son quatrième slalom géant à ce niveau. La première manche est prévue à 10 h 30, la seconde à 13 h 30. «En décembre, j’avais terminé 4e et meilleur Suisse en Coupe d’Europe à Trysil (Norvège). Swiss-ski m’avait promis un départ en Coupe du monde et le voilà. Avec ma blessure et ma saison blanche en 2019, ce fut un long processus. Enfin j’y suis!» Actuellement en entraînement en Autriche, Pierre Bugnard rejoindra la station bernoise mercredi dans la soirée. «Ce sera une course spéciale, car elle est vraiment tout près de la maison. Il y a toujours une folle ambiance. Ce sera…