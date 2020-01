Pierre Bugnard au départ du géant d'Adelboden

«En décembre, j’avais terminé 4e et meilleur Suisse en Coupe d’Europe à Trysil (Norvège). Swiss-ski m’avait promis un départ en Coupe du monde et le voilà. Avec ma blessure et ma saison blanche en 2019, ce fut un long processus. Enfin j’y suis!» Actuellement en entraînement en Autriche, Pierre Bugnard rejoindra la station bernoise mercredi dans la soirée. «Ce sera une course spéciale, car elle est vraiment tout près de la maison. Il y a toujours une folle ambiance. Ce sera incroyable, presque mythique.» Pierre Buganrd se réjouit également des prochaines échéances de l’hiver. «Maintenant, la saison commence, c’est le moment d’attaquer. Les grands rendez-vous vont s’enchaîner et il faudra performer.»