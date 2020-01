Pixels et caetera

BAFF, WLAM, BADABOUM… GENS BIEN. Essayons de faire une liste: il y a la BD pour enfant (que lisent aussi les adultes), la BD pour adulte (qui n’intéresse pas les enfants qui ont un smartphone), la BD science-fiction, le comic strip, le marvel, le manga, la BD humoristique, philosophique, historique, artistique, et maintenant la BD flic, oui, pas la BD policière, mais bel et bien la BD flic publiée à l’occasion du centenaire de la police de sûreté de Fribourg. Soit un album de bande dessinée avec six histoires authentiques de crimes et de méfaits commis dans le canton en 100 ans. Tout ça c’est bien gentil. Et tant mieux, après tout. Mais pendant ce temps, à Paris, la Préfecture de police, pour tenter de contrer l’image d’une police violente, balance sur les réseaux sociaux des vidéos dans…