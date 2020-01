GENÈVE, CAPITALE DE LA FINANCE, HIVER 2020. Comment cet homme a-t-il réussi à entrer dans le vestibule qui conduit à la banque pour s’y installer avec son sac de couchage et ses quelques affaires, et combien de temps a-t-il pu rester abrité, dans cette nuit d’hiver? Impossible à dire, le lendemain matin, la place était vide. Ce n’était pas un activiste pour le climat venu dénoncer les investissements de Credit Suisse dans les énergies fossiles, dont le fuel qui nous chauffe, car sur ses cartons, aucun slogan. Et ce n’était certainement pas un client, pourquoi un client de Credit Suisse viendrait-il se recroqueviller devant les distributeurs de sa banque? Qui était-ce alors? Un inconnu, un anonyme, un rien. Le panneau publicitaire de la banque indique: «L’Online banking pour tous ceux qui…