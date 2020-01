Bernard Germain

DICO VERTIGO

Editions Paulsen, 432 pages

Que fait-on quand on est cinéaste, écrivain et guide de haute montagne? Eh bien, on réalise un dictionnaire de la montagne au cinéma. C’est ce qu’a fait Bernard Germain qui s’est attelé à la tâche subjective de sélectionner les 500 œuvres marquantes de cent ans de cinéma de montagne. Des premiers films d’expéditions en Himalaya aux réalisations alpines ultralégères sur les cimes de tous les continents.

Dans ce long voyage de 432 pages, on croise aussi bien Charlie Chaplin que Werner Herzog, Clint Eastwood, Gaston Rébuffat, Marilyn Monroe, Juliette Binoche, Hitchcock, Buñuel, Kubrick, Tarentino ou James Bond. Bernard Germain a laissé ses émotions et ses réflexions orienter ses choix. «La triple posture de guide, de réalisateur et de…