Quand la variété rencontre la pensée

Massimo Furlan et Claire de Ribeaupierre présentent leur nouvelle création: dans Concours européen de la chanson philosophique des textes d’intellectuels sont mis en musique.

ÉRIC BULLIARD

Il fallait y penser. Et il fallait la fantaisie de Massimo Furlan pour y penser. Avec sa complice et compagne Claire de Ribeaupierre, le metteur en scène lausannois a imaginé un Concours européen de la chanson philosophique. La création a eu lieu à Vidy l’automne dernier et le spectacle est présenté ce jeudi et vendredi à Nuithonie.

Le titre l’indique sans équivoque: la chanson, dans ce qu’elle a de plus populaire, côtoie ici la philosophie. Dans ce qu’elle a de plus sérieux. Les deux créateurs vaudois ont en effet sollicité onze penseurs de onze pays européens pour qu’ils écrivent un texte de chanson.…