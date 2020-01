Quand t’es dans le désert…

James Anderson

LA ROUTE 117

Belfond, 352 pages

Trois ans après la parution en français de Desert home, un premier roman qui révélait une plume et une ambiance originales, James Anderson reprend la route. La 117, dans cette partie de l’Utah désertique, venteux et glacial, que parcourt inlassablement Ben. En plus de ce narrateur, l’écrivain américain reprend plusieurs personnages du précédent volet, mais il n’est pas indispensable de l’avoir lu pour apprécier cette sombre atmosphère. Au départ, il y a un enfant abandonné à une station-service, avec un mot indiquant que son père, dans une «grosse galère», le confie à Ben pour la journée. Pas le choix, le brave chauffeur routier embarque le gosse et son chien. Ce n’est que le début d’un thriller qui va se complexifier. En raison notamment de…