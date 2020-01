Rien ne sert de s’enfuir

RTS2, MARDI, À 21 H 50

Elodie vient d’achever sa formation et a trouvé un travail. Avant d’entamer sa nouvelle vie, elle aimerait faire une randonnée en Ecosse. Le jour du départ, un accident remet tout en question. Elodie est paraplégique – et personne ne sait comment faire face à cette tragédie. Il faudra attendre qu’Elodie découvre personnellement le sport en fauteuil roulant pour qu’elle sorte de sa léthargie et apprenne, avec son entraîneuse Isabelle, à distinguer les véritables victoires de la vie… ■