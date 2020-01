Sa vie et un peu plus Gloire à la Castafiore Momies aux quatre vents à travers les podcasts

Steven Boykey Sidley



MAX LURIE PASSE À TABLE

Belfond, 320 pages



Sa vie et un peu plus à travers les podcasts

Sa carrière d’écrivain n’a pas décollé, mais Max Lurie trouve le succès ailleurs. Cet ancien étudiant en psychologie anime un podcast de plus en plus téléchargé, depuis un studio de Venice, à Los Angeles. Il devient un phénomène du net en racontant sa vie de loser vaguement dépressif. Sa sincérité touche, ses aventures avec Anne, sa dernière conquête, aussi. Sauf que tout n’est pas vrai: Max invente, enjolive et se retrouve pris dans l’engrenage de ses mensonges.

Le Sud-Africain Steven Boykey Sidley (Meyer et la catastrophe, Borowitz broie du noir…) est devenu un maître dans le roman satirique, qui pousse l’humour jusqu’aux limites du burlesque, sans jamais tomber dans le ridicule.…