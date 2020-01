Julie Guinand

SURVIVANTE

D’autre part, 144 pages

La narratrice vit depuis dix mois à Maison-Monsieur, un hameau isolé au bord du Doubs. Le jour où «la lumière s’éteint d’un coup», elle ne s’inquiète pas trop: les coupures d’électricité, ça arrive, par ici. Sauf que cette fois, le courant ne revient pas. Les jours passent. Dans son journal, la jeune femme raconte son quotidien et ses adaptations à cette nouvelle situation. Peu à peu s’installe une impression, puis une conviction: il se passe quelque chose de plus grave qu’une coupure d’électricité. La fin du monde, oui, c’est ça. Et elle ne ressemble pas à celle que l’on imaginait.

La Chaux-de-Fonnière Julie Guinand a choisi l’ironie pour retracer cette solitude, les questionnements qui naissent dans l’isolement, les réserves de nourriture…