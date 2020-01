Sport express

SKI ALPIN



Neuf Sudistes ont décroché leur place pour la finale nationale

En tout, ils étaient 640 jeunes skieuses et skieurs rassemblés ce week-end aux Diablerets pour la 2e course de qualification du Grand Prix Migros. Les quatre meilleurs filles et garçons de chaque catégorie ont assuré leur place pour la finale nationale du 26 au 29 mars à Obersaxen (GR).

Grand Prix Migros, courses qualificatives sous forme de slalom géant. Résultats des meilleurs régionaux

Filles

2012: 1. Sienna Koszali (Villars-sur-Ollon) 43’’72 – 23 classées. 2011: 1. Noemi Reichenbach (Gstaad) 38’’66; puis: 8. Ronja Buchs (Bellegarde) 48’’14 – 25 classées. 2010: 1. Ronja Schnidrig (Bürchen) 40’’42; puis: 5. Elise Cuennet (Riaz) 41’’20; 6. Dehlia Savoy (Riaz) 42’’33 – 36 classées. 2009: 1. Siena Lanz (Saanenmöser)…