née Milliard

ROMONT

Sylvie Catillaz s’est éteinte le 6 janvier, chez elle, entourée de l’amour des siens. Elle cheminait dans sa 93e année. La cérémonie d’adieux s’est tenue le 9 janvier, en la collégiale de Romont.

Sylvie vint au monde le 20 mai 1927, dans le foyer d’Henri et Colette Milliard, née Berset, à Billens. Sa maman décéda alors qu’elle n’avait pas encore un an, d’une de ces saletés supportées avec courage. Sylvie fut alors élevée par une tante, qui l’a méprisée au lieu de l’aimer. Pour fuir son enfer, elle partit à La Gouglera, dans le but d’étudier pour devenir institutrice. Le manque d’argent mit fin à son rêve. Elle fut rapatriée en Glâne pour devenir sommelière au Buffet de la Gare, à Romont.

C’est là qu’elle rencontra son futur époux Victor Catillaz, avec qui elle unit sa…