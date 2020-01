Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 05



Mon enfant a fugué

En Suisse, chaque année, 25 000 jeunes fuguent de chez eux ou du foyer où ils ont été placés. Le phénomène est en constante augmentation, mais la Suisse refuse d’y voir un problème de société. Et, pourtant, les ados s’exposent à de réels dangers pendant leurs cavales, drogue, alcool, sexe. Certaines filles tombent dans des formes de dépendance affective qui peuvent les conduire à la prostitution. Fiona, Diana, Tim et les autres racontent avec courage et sincérité leurs parcours cabossés. Fuguer parce qu’il n’y a plus assez de mots pour exprimer ce qui ne va pas, s’enfuir d’un foyer où on ne se sent pas bien, quête d’indépendance ou envie de mourir…

La fugue est une réalité aux multiples contours, une réalité fuyante. Pas de définition officielle ni…