RTS1, JEUDI, À 20 H 15 Voitures, à quand la fin de l’enfumage?

La pollution de l’air tue prématurément cinq mille personnes chaque année en Suisse. Première cause de cette surmortalité: le trafic routier dans nos villes, qui étouffent dans la fumée des gaz d’échappement. Alors que plus de 300 villes en Europe ont limité l’accès aux voitures les plus polluantes, la Suisse ne fait rien. Temps présent dévoile le laxisme inquiétant des pouvoirs publics et la confiance mal placée envers les constructeurs automobiles. Pour certains, il serait temps que la justice s’en mêle.

En 2007, Temps présent se penchait déjà sur la qualité de l’air dans nos villes. A Genève, déjà, on s’inquiétait du dépassement des valeurs limites. Aujourd’hui, là où vivent les gens et respirent les enfants, le nombre de…