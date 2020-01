Avec Voisard, vous avez dit Voisard? puis Courir, Thierry Romanens et Format A3 ont élaboré avec succès une forme originale de mélange entre littérature, théâtre et musique. Après les mots d’Alexandre Voisard et ceux de Jean Echenoz, le comédien-chanteur et le trio de musiciens abordent ceux d’un géant de notre littérature: Et j’ai crié Aline, que Nuithonie accueille demain et samedi, ne se fonde pas sur la chanson de Christophe, mais bien sur le livre de Ramuz.

Paru en 1905, Aline est le premier roman de Ramuz, qui avait 27 ans à sa parution. Le livre n’a peut-être pas l’ampleur de ceux de la maturité, mais on y savoure déjà cette langue rude, cette poésie râpeuse et, surtout, cette puissance sourde qui naît d’une histoire en apparence banale. Celle d’Aline, jeune fille modeste, dont…