Thomas Kolly, un jeune homme qui veut aller toujours plus loin

Dernier Gruérien à entrer en lice aux jeux Olympiques de la jeunesse, Thomas Kolly participe à l’épreuve de ski-cross ce dimanche.

Le skieur âgé de 16 ans ne cesse de progresser depuis qu’il a débuté dans la discipline et paraît déterminé à percer dans son sport.

Malgré sa chute subie le week-end dernier en Autriche, il espère une médaille sur la piste de Villars-sur-Ollon.

MAXIME SCHWEIZER

SKI-CROSS. L’histoire olympique de Thomas Kolly a commencé il y a dix ans déjà, alors que les JO de Vancouver battaient leur plein. Devant sa télévision, le garçon d’Hauteville se rêvait successeur de Didier Cuche, l’illustre descendeur neuchâtelois. Son amour des lattes est plus vieux encore. A deux ans et demi, ses parents l’emmenaient déjà sur les pistes. Près de quatorze ans plus tard, l’athlète…