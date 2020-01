FRIBOURG

La galerie J.-J. Hofstetter, à Fribourg (rue des Epouses 18), présente jusqu’au 22 février des œuvres de Luca Cottier (sculpture), de Giampaolo Russo (peinture) et de Reto Steiner (sculpture). L’exposition est ouverte les jeudis et vendredis, de 14 h à 18 h 30, les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. www.galerie-hofstetter.ch.