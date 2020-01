Trois destins de solitaires

Le Genevois Jérémie Gindre publie un recueil où sont rapportées Troisréputations de marginaux au destin singulier. Oral, jubilatoire, pittoresque et aussi sauvage que le Far West.

LAURENCE DE COULON

Plasticien et écrivain, le Genevois Jérémie Gindre raconte l’histoire de trois personnages particuliers. La verve et l’humour se mêlent pour dire les échecs et la liberté choisie de trois misanthropes, losers à la fois magnifiques et antipathiques.

Dans «Foudre sur conifère», sa sœur raconte comment la légende locale Jeannie Plantier a essayé, avec son père, d’empêcher la construction d’un barrage, avant de s’installer toute jeune en forêt, dans des cabanes abandonnées. «Moment inoubliable de pur bonheur à Castel Chiflo» explique – comme son titre emphatique le laisse deviner –, sur le ton du…