Un minibus contrôlé à Vaulruz transportait dix passagers au lieu de huit

Les dix passagers, adultes, se partageaient les huit sièges de la voiture, communique la police cantonale. En outre, une surcharge de 20% par rapport à la limite autorisée a été mesurée. Il n'a pas pu être établi si le convoi se rendait au Portugal ou ramenait ses passagers en Suisse, indique le porte-parole Bertrand Ruffieux. "Il est difficile d'obtenir la vérité dans ce genre de cas."

Cette affaire fait écho à l’accident survenu en mars 2016 sur la route Centre-Europe Atlantique en France. Douze personnes, âgées de 7 à 62 ans, habitant toutes à Fribourg et à Granges-Marnand, avaient péri au cours du drame. Bertrand Ruffieux assure: «Ce genre de situation n’est plus un problème de fond, mais nous restons attentifs et tâchons de communiquer à des fins de prévention.»