De mauvaise foi

PAR MICHAEL PERRUCHOUD

Écrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

Jusqu’où ira le Liverpool de Jürgen Klopp? Finaliste de la Ligue des champions 2018, vainqueur en 2019, tout en étant dauphin de City dans un championnat d’Angleterre où jamais deux équipes n’avaient atteint un tel niveau d’excellence, les Reds font encore mieux cette année. Ils survolent la compétition nationale, invaincus sur l’île depuis plus d’une année et dans leur stade depuis deux ans. La série est impressionnante, presque surréelle. Ajoutons que l’effectif en état de grâce constitué par Klopp n’était pas, a priori, de nature à impressionner les rivaux de City ou Chelsea, et moins encore les grosses cylindrées européennes. Certes un Van Dijk a coûté le lard du chat, mais ni Mané ni Salah ne semblaient…