Une année placée sous le signe de la rencontre

Sur sa photo officielle 2020, le Conseil d’Etat s’affiche en compagnie de 18 personnalités fribourgeoises dans le quartier d’innovation BlueFactory à Fribourg. L’image a été réalisée par le photographe Stéphane Schmutz, alias Stemutz. «Les personnalités qui posent à nos côtés sur la photo officielle du Conseil d’Etat pimentent la vie fribourgeoise et rayonnent, aussi en dehors de notre canton, et même de notre pays», explique la présidente du Gouvernement, Anne-Claude Demierre dans un communiqué. On reconnaît notamment les Gruériens Nicole Niquille, Kevin Uldry ou Chantal Robin. Cette photo est accompagnée de la brochure officielle du Conseil d’Etat, qui peut être téléchargée à l’adresse www.fr.ch/ce. DM