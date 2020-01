Une compagnie hongroise entre danse et cirque

ÉQUILIBRE

Venue de Budapest, la compagnie Recirquel se produit pour la première fois à Fribourg. Samedi (20 h) et dimanche (17 h), elle présente Myland, un spectacle où sept acrobates-danseurs ukrainiens évoquent leur pays, ainsi que les liens entre l’homme et la nature. Cette création du chorégraphe hongrois Bence Vági se situe entre le nouveau cirque, le théâtre, la danse contemporaine et classique. Mylanda été créé au prestigieux Fringe Festival d’Edimbourg, en 2018, où il a triomphé au point d’être à nouveau programmé l’année suivante. Depuis, elle n’a cessé de tourner avec le même succès dans le monde entier. Réservations: Fribourg Tourisme, 026 350 11 00, www.equilibre-nuithonie.ch.