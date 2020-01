Une femme vraisemblablement tuée par son chien à Auboranges

Alertée par un tiers, la police cantonale s'est rendue à Auboranges dans un parc de dressage. Sur place, une femme inanimée gisait dans le parc. A ses côtés, son chien, un Berger belge malinois très agressif, ne les a pas laissé s'approcher. Soudain, il a sauté hors du parc et mordu le bras gauche d'une agente. Le deuxième agent a tiré sur l'animal qui est décédé.

Dépêchés, les ambulanciers et le SMUR ont dès lors pu approcher la femme inanimée, âgée de de 45 ans. Ils n’ont pu que constater son décès.

Selon les premiers éléments constatés, le chien aurait attaqué et blessé mortellement sa détentrice. Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) a procédé aux premières analyses en relation avec le chien abattu et mène des vérifications quant à la détention de cet animal, communique la police.

Quant à la policière blessée, elle a été transportée à l'hôpital en ambulance. Ses jours ne sont pas en danger.