Une soirée stand up pour lancer l’année

Le Nouveau Monde, à Fribourg, accueille samedi sa sixième soirée Please stand up, qui met en valeur la jeune scène humoristique. L’affiche sera à majorité féminine avec, du côté «best of scène ouverte», Big Swiss et Julia Roos et, pour le plateau principal, Cinzia Cattaneo, Bruno Peki, Carole Matagne et Jessica Anneet. Dimanche (15 h 30), pour la première édition de Tea-Room, qui mêle discussion et concert, le Nouveau Monde accueillera Odette Vetter, première femme à avoir couru Morat-Fribourg, et le groupe de hip-hop Woodi. www.nouveaumonde.ch.