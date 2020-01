Valentine Macheret dans les points en Coupe d’Europe

Les slalomeuses avaient rendez-vous vendredi pour la première des deux courses de Coupe d’Europe, qui ont lieu à Zell am See, en Autriche. Parmi les skieuses engagées, Valentine Macheret (SC Broc) a pris le 29e rang (52,19 points FIS) et a ainsi terminé dans les points. La technicienne du Bry, âgée de 21 ans, a accusé 4’’22 de retard sur la lauréate Marta Rossetti, récente 22e du slalom de Coupe du monde à Flachau. Egalement au départ, Norina Mooser (SC Bellegarde) a fini 36e de la course pour son cinquième slalom européen. Les deux Gruériennes essaieront d’améliorer leur classement aujourd’hui, durant la deuxième course autrichienne.