CHARMEY

Entouré de l’amour des siens, Victor Tornare s’est éteint paisiblement le 16 janvier à l’âge de 82 ans. Un dernier hommage lui sera rendu lundi en l’église de Charmey.

Victor Tornare vit le jour dans la maison familiale de Charmey le 9 avril 1938, dans le foyer d’Emma et Victor Tornare. Il avait deux sœurs. Il vécut toute sa vie au sein de ce même domicile et il reprit l’activité agricole de son père. En 1963, il épousa Eliane Rime, aujourd’hui décédée. Ensemble, ils eurent le bonheur d’accueillir leur fille Valérie, qui leur a donné trois petits-enfants: Aurélien, Pierre et Vincent. Plus tard, deux arrière-petits-enfants sont venus agrandir la famille.

Agriculteur, Victor était un grand travailleur toujours actif. Ces dernières années, il eut d’ailleurs de la peine à diminuer…