Fribourg Olympic et sa nouvelle recrue Jules Aw disputent ce weekend la Swiss Basketball League Cup. A Montreux, les Fribourgeois devront se défaire de Monthey en demifinale (samedi, 16 h) s’ils comptent accéder à la finale du lendemain. Elfic Fribourg sera en lice dimanche, à 13 h.

MAXIME SCHWEIZER

Les fans suisses de la balle orange auront les yeux rivés sur la salle du Pierrier ce week-end. Pour la 12e année consécutive, Montreux accueille la Swiss Basketball League Cup (SBL Cup) sous la forme d’un Final Four. Au programme, deux matches samedi (16 h et 19 h) et les fina les féminine (13 h) et masculine (16 h) dimanche. Fribourg Olympic tentera de reprendre son titre perdu l’an passé, tandis qu’Elfic essaiera de décrocher une cinquième coupe d’affilée.

Parmi les visages fribourgeois,…