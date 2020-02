Torres

SILVER TONGUE

Merge Records

En 2017, Mackenzie Scott se fait lourder par son label 4AD après l’échec commercial de son troisième disque sous le nom de scène de Torres. D’abord larguée – et aussi au sens premier du terme par sa copine de l’époque – la jeune Américaine d’Orlando décide de revenir avec la rage au ventre, avec Silver tongue, qui vient de paraître sur le label indépendant Merge.

Plutôt que de tomber dans un spleen anthracite, elle balance au contraire sa hargne (Good scare) en version rock synthétique, quelque part entre le meilleur Eurythmics et les premiers PJ Harvey. Avec sa voix virevoltante et son écriture très mélodique, Torres alterne les titres lents et plutôt synthétiques (Last forest) et les brûlots venimeux, à l’image de l’excellent Good grief, sans doute…