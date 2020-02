Il y a deux ans, Une femme entre nous révélait un duo d’auteures habiles à brouiller les pistes et à jouer avec les codes du thriller. Best-seller international, ce premier roman des Américaines Greer Hendricks et Sarah Pekkanen a été traduit dans une trentaine de pays et la maison de production de Steven Spielberg est en train de l’adapter au cinéma. Pour leur très attendu deuxième, les deux romancières ont ficelé une nouvelle intrigue bien tordue, avec l’évident plaisir de jouer sur la psychologie et le «qui manipule qui?»

Anonymat garanti se déroule à Manhattan, où une jeune maquilleuse à court d’argent répond à une annonce: sur un coup de tête, Jessica accepte de participer à une étude sur l’éthique et la morale, menée par le Dr Shields. Rien de bien compliqué en apparence, mais les…