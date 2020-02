Plus d’un millier de spectateurs ont assisté, hier soir à Bellegarde, au premier des deux slaloms de Coupe d’Europe remporté par l’Allemand Sebastian Holzmann. «Une réussite sur toute la ligne» pour le président Steve Pasquier, qui espère une pareille affluence ce samedi.

QUENTIN DOUSSE

«On n’était pas sûrs de notre coup jusqu’au dernier moment, mais on a réussi! Le côté nocturne amène une vraie plus-value et les gens ont répondu présent. C’est une réussite sur toute la ligne.» Le président d’organisation Steve Pasquier était aux anges, hier soir à Bellegarde. Et pour cause: plus d’un millier de spectateurs se sont massés au bord de la piste de Schattenhalb, pour le premier des deux slaloms nocturnes de Coupe d’Europe.

Parmi la foule présente, de nombreux invités, mais aussi le champion…