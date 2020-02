UDC. Réunis en comité central à Grandsivaz mercredi, les délégués de l’UDC ont rejeté à l’unanimité l’initiative de l’Asloca pour davantage de loyers abordables soumise au vote le 9 février. Pour la future députée Gilberte Schaer, des outils existent déjà pour aider les bas revenus à trouver un logement. En outre, certaines régions ont des taux de vacance importants, alors que d’autres affrontent une pénurie. «Le marché est tellement différent qu’il est inconcevable d’uniformiser de telles mesures dans toute la Suisse.»

L’interdiction de la discrimination en raison de l’orientation sexuelle a provoqué davantage de débats. Au final, les délégués ont rejeté le texte à une large majorité (5 oui, 44 non et 1 abstention). Soulignant que la Constitution et le Code pénal apportent déjà les…