PAR CLAUDE ZURCHER

IL Y A DE NOMBREUX AVANTAGES, quoi qu’en disent les opposants, à obliger les étudiants fribourgeois de première année secondaire II (collège, école de culture générale et école de commerce) à acheter un ordinateur pour leurs cours. Citons-en un, et non des moindres: le corecteur ortografique.

UNE NOUVELLE ÉDITION DE LA NUIT DU JEU se tient aujourd’hui, dès 16 h, à l’Hôtel de Ville, à Bulle. Pour vous, le strip-poker est à classer dans quelle catégorie: jeu de société ou d’adresse? Jeu de stratégie, peut-être.

CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE, l’équipe de la Bibliothèque cantonale universitaire, secondée par des déménageurs professionnels, déplace pas moins de 120 caisses contenant près de 2400 livres vers l’ancien site de Tetra Pak, à Romont, où les ouvrages seront stockés…