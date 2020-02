ÉBULLITION

Ebullition accueille ce samedi (21 h) le duo français Ko Shin Moon (Axel Moon et Nico Shin). Pour un voyage entre électro et world music, instruments acoustiques et machineries analogiques, avec des envolées vers l’Inde, le Maroc, le Tibet… Ramin & Reda et Lucas

Monème complètent l’affiche. www.ebull.ch.