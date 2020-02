GIVISIEZ. Le résumé rappelle Molière - Montfaucon, 1-1, de Lionel Frésard. Mais Simon Romang, qui présente Charrette! au Théâtre des Osses de Givisiez, dès ce soir et jusqu’au 16 février, se fonde bien sur son histoire personnelle. Celle d’un jeune homme de la campagne vaudoise, fils de paysan, qui rêve de devenir comédien. Coécrit avec Georges Guerreiro (également metteur en scène), ce spectacle solo se présente comme «un message optimiste», estime le comédien. Parce que le voyage est peut-être long, difficile, mais il se termine de manière positive, sur scène, devant le public. En chemin, les spectateurs suivront Simon Romang à Paris et New York et croiseront de nombreux personnages, du major Davel à papa Romang,

Après avoir étudié au Cours Florent, à Paris et dans diverses écoles de…