FRANCE3, MERCREDI, À 21 H 05



La Haute-Savoie, lovée entre le lac Léman et le massif du Mont-Blanc, regorge de trésors bâtis et naturels. De vallée en vallée, des femmes et des hommes se battent avec passion pour les défendre et les faire vivre. Marie-Claire Tronchet, guide du patrimoine, visite de spectaculaires églises baroques. François Bouvier est revenu dans sa région d’origine, le Chablais, pour fabriquer des fromages. Son ami, le chef Jérémy Trincaz, modernise ses plats, grâce aux plantes d’altitude qu’il cueille dans la montagne… ■