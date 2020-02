Après deux semaines de test (La Gruyère du 23 janvier), Evan Melo (photo) a signé mercredi un contrat avec le FC Bulle. En provenance de Köniz (Promotion League), l’attaquant de 26 ans devra remplacer Ndiaw Ndiaye, parti à Portalban/Gletterens (2e ligue inter). Pour compléter son effectif, l’entraîneur et directeur sportif Steve Guillod teste actuellement Vedad Efendic, qui a évolué avec La Chauxde-Fonds (1re ligue) cet automne. L’attaquant de 23 ans avait d’ailleurs marqué deux penaltys à Bouleyres, un en Coupe et un en championnat. A noter que le FC Bulle a déjà joué deux matches de préparation et affronte aujourd’hui les M21 de Sion (Promotion League), à 13 h à Fully.