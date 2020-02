née Gobet

SOMMENTIER

Irma Pittet s’est endormie paisiblement le 25 janvier à l’Hôpital cantonal. Elle venait de fêter ses 85 ans. Un dernier hommage lui a été rendu en l’église de Sommentier, le 28 janvier.

Irma est née à Massonnens, dans le hameau de Ferlens, le 16 janvier 1935, de l’union de Lina et Alfred Gobet. Cette famille était composée de trois filles et de six garçons. Dès son plus jeune âge, Irma aida sa maman aux tâches ménagères et aux travaux de la ferme. Plus tard, elle s’engagea au Restaurant du Lion d’or à Romont où, chaque mardi, elle se rendait à vélo pour aider au service. Elle prêtait également main-forte à l’Hôtel du Terminus lors de mariages et de banquets.

C’est lors d’une bénichon à Romont qu’elle fit la connaissance de Pierrot Pittet, des Carrys. Irma et Pierrot…