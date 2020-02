En juin, le Grand Conseil a balayé le principe des rentes à vie des conseillers d’Etat et des préfets. Les députés ont plébiscité la motion de Nicolas Kolly et de Romain Collaud.

MAGISTRATURE. Hier, la consultation a été ouverte pour – prenez votre souffle – l’avant-projet de loi modifiant la Loi du 15 juin 2004 relative au traitement et à la prévoyance professionnelle des conseillers d’Etat, des préfets et des juges cantonaux (LTCE). Il s’agit de la mise en application de la motion Kolly-Collaud, largement acceptée en juin par le Grand Conseil (90 oui, 1 non, 2 abstentions).

Dans son rapport explicatif, le Conseil d’Etat indique les raisons historiques des rentes à vie. «Les rentes viagères ont été adoptées pour renforcer l’attractivité des fonctions électives concernées.» L’esprit de…