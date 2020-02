L’association Outre-Mesure quitte le monde de la musique baroque le temps d’un concert mettant à l’honneur la période romantique. Pour ce faire, elle accueille le quatuor à cordes Leos ce dimanche, à 17 h, au temple protestant du Gottau, à Châtel-Saint-Denis. L’ensemble interprétera plusieurs œuvres de Franz Schubert et un Langsamer Satz d’Anton Webern. Issus de l’Orchestre des Champs-Elysées, Martin Reinmann et Charlotte Grattard seront au violon, Delphine Grimbert à l’alto et Emilie Wally au violoncelle.