JOURNÉE THÉMATIQUE. Le Bureau de l’égalité hommes-femmes organise une journée thématique sur le thème «Droit de visite et violence au sein du couple». Elle aura lieu ce jeudi à la Haute Ecole de travail social à Fribourg et réunira près de 100 spécialistes. La violence au sein du couple est considérée comme une forme de maltraitance grave sur les enfants qui en sont témoins, explique un communiqué. Elle doit donc être prise en compte au moment d’évaluer le droit de visite et de fixer son application pratique. Lors de cette journée, la pratique dans le canton de Fribourg sera notamment évaluée.