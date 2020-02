PISCICULTURE. Alors que la constitution d’une commission d’enquête parlementaire sur la fermeture de la pisciculture d’Estavayer-le-Lac doit être débattue cette semaine au Grand Conseil, le Conseil d’Etat s’y déclare opposé. Répondant à une requête des députés broyards Nadia Savary-Moser (plr, Vesin) et Eric Collomb (pdc, Lully), il estime avoir été suffisamment transparent. Deux enquêtes techniques et administratives ont été menées pour déterminer les erreurs commises pendant la construction de la pisciculture. Les rapports ont été transmis aux députés. Quant aux responsabilités, le Conseil d’Etat dit n’avoir constaté aucune infraction à des normes, des lois ou des directives internes. En outre, plus aucune personne ayant collaboré au projet de pisciculture ne travaille pour…