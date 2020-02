Le 28 janvier, le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg annonçait avoir ordonné une enquête canonique préalable à la suite des accusations portées par l’abbé N.M contre l’abbé P.F. "En marge de cette enquête, une autre accusation, qui remonte à près de vingt ans, est parvenue à notre connaissance et demande à être éclaircie", annonce aujourd'hui le Service diocésain de la communication. Dès lors, le mandat d’enquête a été élargi de façon à ce qu’il porte également sur ces nouvelles allégations. "En l’état de la procédure, Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a pris la décision d'écarter de son ministère l’abbé P.F., le temps de l’enquête et jusqu’à l’établissement des faits."