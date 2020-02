A Fri-Art, Egle Kulbokaite et Dorota Gaweda s’interrogent sur les liens entre nature, humanité et technologie. Mais aussi sur la représentation de la réalité.

ÉRIC BULLIARD

ART CONTEMPORAIN. Elles ont choisi pour titre Mouthless, sans bouche. Vrai que ce n’est pas par les mots qu’Egle Kulbokaite et Dorota Gaweda s’expriment le plus. A Fri-Art (jusqu’au 29 mars), elles présentent leur première exposition monographique dans une institution suisse. Et c’est à travers les sensations, les impressions, les sons, les odeurs, qu’elles questionnent nos angoisses contemporaines.

Résidentes bâloises, la Polonaise Egle Kulbokaite (née en 1987) et la Lituanienne Dorota Gaweda (née en 1986) ont travaillé un mois à Fribourg, pour Mouthless. Elles s’y intéressent aux liens entre nature, technologie et…