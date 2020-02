Fondé et toujours dirigé par Gonzague Monney, l’ensemble vocal Utopie fête cette année ses 20 ans. Trois événements marqueront cet anniversaire, dont un double concert ce soir et demain en l’église du Collège Saint-Michel, à Fribourg. Pour l’occasion, Utopie a invité la Maîtrise Saint-Marc: ce chœur d’enfants, venu de Lyon, est devenu vedette du genre à la suite de sa participation au film Les Choristes, il y a une quinzaine d’années. L’effectif s’est évidemment renouvelé, mais la réputation de l’ensemble demeure et son répertoire continue à puiser dans les succès entendus dans le film.

Les deux chœurs interpréteront ensemble la Mass of the children, de John Rutter. Ils seront accompagnés de l’Orchestre de chambre fribourgeois et des solistes Joelle Delley Zaho (soprano) et Jean-Luc…