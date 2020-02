Edgardo Franzosini

BELA LUGOSI, BIOGRAPHIE

D'UNE MÉTAMORPHOSE

La Baconnière, 100 pages

Bela Lugosi incarnait Dracula à l’écran, vivait dans une maison sinistre où il racontait qu’une chauve-souris le hantait et revenait même après avoir été enterrée. Il faisait des apparitions publiques dans un cercueil et trouva la mort après avoir déclaré qu’il était le roi des vampires. Edgardo Franzosini, auteur de biographies insolites, s’attache à raconter comment l’acteur s’est métamorphosé. Obnubilé par les coïncidences significatives – puisque la seule des cinq femmes dont il choisit de parler adorait les miroirs – l’écrivain italien ne s’attarde pas sur les sentiments de Bela Lugosi et cultive une froideur et une distance ironiques.

Dans ce livre à la fois fantasque et documenté, il plie la…