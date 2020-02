ORDINATEURS À L’ÉCOLE. Après les parents d’élèves et les enseignants, c’est au tour des jeunes de la Grève du climat de s’inquiéter du projet BYOD (Bring your own device), qui introduit l’obligation pour les élèves du collège d’amener un ordinateur en classe dès la rentrée 2020. Dans un communiqué, le mouvement annonce avoir lancé une motion populaire. Le texte demande un moratoire de trois ans, qui doit permettre d’étudier les conséquences précises de ce projet sur la santé, la pédagogie, les finances et le climat.

Les jeunes demandent que l’on se penche sur l’impact environnemental de l’achat de nouveaux ordinateurs, ainsi que la pollution numérique et la consommation électrique supplémentaire qui seront générées. Ils veulent que les effets de ce projet sur l’attention des élèves et…