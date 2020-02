Le texte, présenté jeudi par six conseillers d’Etat à Fribourg, doit être adopté par les parlements cantonaux d’ici à la fin de l’année.

RÉVISION. Acceptée en votation fédérale en juin 2018, la Loi sur les jeux d’argent (LJAr) garantit l’affectation des bénéfices à des buts d’utilité publique et renforce la protection de la population contre les dangers liés aux jeux d’argent. Les nouvelles exigences nécessitent une adaptation et une révision des conventions intercantonales.

La Conférence romande de la loterie et des jeux vient d’adopter la convention romande sur les jeux d’argent (CORJA) et l’a transmise aux chancelleries des cantons romands. D’ici au 31 décembre, les six cantons romands devront l’avaliser et adhérer au concordat sur les jeux d’argent (CJA) au niveau suisse.

Le respect…