1

La vague féministe déferle jusque dans le sud du canton

Elles sont les petites sœurs de la Grève des femmes de Fribourg et veulent passer à l’action en Gruyère, en Glâne et en Veveyse. Les Féministes sud fribourgeoises sortent de l’ombre et donnent rendez-vous le 28 mars pour un cafédiscussion.

CLAIRE PASQUIER

MILITANTISME. Attrapée au téléphone, Marion Sugnaux présente ses idées et son projet à toute vitesse, pleine d’enthousiasme. La jeune Bulloise a lancé ...