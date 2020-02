HAUT LES MASQUES. Où en sommes-nous avec l’interdiction de se masquer le visage dans l’espace public maintenant que les pharmacies annoncent une rupture de stock des protections – inefficaces – contre le coronavirus? Et faut-il ironiser sur le fait qu’un microbe, au prix de plus d’une centaine de morts et de milliers de malades, a réussi en quelques jours là où Greta Thunberg, le prix Nobel Dubochet et les activistes pour le climat ont jusqu’ici échoué? Faire interrompre les polluantes liaisons aériennes vers la Chine, bloquer le tourisme transcontinental pourvoyeur de saloperies, ralentir la croissance économique mondiale, attiser une prise de conscience planétaire de notre fragilité, dont le masque protecteur non recyclable est devenu le symbole. A cela s’ajoute une expression…